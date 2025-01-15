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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد «حبيبنا» عبر يوتيوب

البوم حبيبنا
البوم حبيبنا
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أطلق النجم أحمد سعد، قبل قليل ألبومه الغنائي الجديد «حبيبنا» عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي.

يتضمن الألبوم 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد، مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

 

وتعد أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات  تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدى. 

النجم احمد سعد حبيبنا يوتيوب منصات الموسيقى