وكيل صحة دمياط يستلم جهاز إزالة المياه للعيون

شهد وكيل وزارة الصحة في دمياط، استلام جهاز إزالة المياه البيضاء بمستشفى الرمد، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط .

شهد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة استلام مستشفى الرمد بدمياط لجهاز فاكو فيتريكتومى لازالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية و عمليات الشبكية و الجسم الزجاجى .

كما صرح الدكتور حسام الصعيدي ان هذا الجهاز يعد من احدث الاجهزة الطبية بهذا المجال و الذى سيساهم في اجراء جميع عمليات الشبكية و الجسم الزجاجى بالمستشفى و سيؤدي إلى المساهمة بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

تم استلام الجهاز فى حضور الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و الدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات و الدكتورة سوزان الكيكى مدير ادارة الرعاية العاجلة و الطوارئ و الدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفنى.

عقد وكيل وزارة الصحة في دمياط اجتماع مع الادارات الصحية للاستعداد لاعتماد وحدات المرحلة الاولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان و رعاية الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، و ضمن استعدادات مديرية الصحة لدخول منظومة التامين الصحي الشامل .

اجتمع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بمديرى الادارات الصحية فى حضور الدكتورة امانى القرش وكيل مديرية الصحة و الدكتورة دينا ابو صير مدير ادارة الرعاية الاساسية و الدكتور احمد رجب مدير ادارة الجودة و الدكتور ايهاب ابراهيم مدير ادارة الجودة و المهندسة صابرين رشاد مدير الادارة الهندسية و الدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفنى .

حيث شرح بدران خطة عمل اعداد وحدات المرحلة الاولى لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها و ذلك خلال النصف الاول من العام الجاري ،

تضمنت الخطة تطبيق معايير الاشتراطات الانشائية و معايير مكافحة العدوى و اشتراطات الجودة و ذلك بالاضافة الى رفع مستوى الكادر الطبى

