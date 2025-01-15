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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوم الفن في حفل زفاف نجل زاهي حواس| صور

حفل زفاف نجل زاهى
حفل زفاف نجل زاهى حواس
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حرص نجوم الفن على حضور حفل زفاف كريم حواس، نجل عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وكان أبرز الحضور من الوسط الفنى ، الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان خالد النبوي، الفنانة هالة صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي.

وحرص الوزراء ونجوم الفن على التقاط العديد من الصور التذكارية، وقدموا التهنئة للعروسين بمناسبة حفل الزفاف السعيد.

الدكتور زاهى حواس ، هو واحد من أشهر علماء الآثار، شغل حواس منصب وزير الآثار سابقًا، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما أنه شغل منصب مدير آثار ‏الجيزة.

حفل زفاف ابن زاهي حواس

 

حفل زفاف ابن زاهي حواس
حفل زفاف ابن زاهي حواس
حفل زفاف ابن زاهي حواس
نجوم الفن حفل زفاف كريم حواس عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس