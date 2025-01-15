نجوم الفن في حفل زفاف نجل زاهي حواس| صور

حرص نجوم الفن على حضور حفل زفاف كريم حواس، نجل عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وكان أبرز الحضور من الوسط الفنى ، الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان خالد النبوي، الفنانة هالة صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي.

وحرص الوزراء ونجوم الفن على التقاط العديد من الصور التذكارية، وقدموا التهنئة للعروسين بمناسبة حفل الزفاف السعيد.

الدكتور زاهى حواس ، هو واحد من أشهر علماء الآثار، شغل حواس منصب وزير الآثار سابقًا، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما أنه شغل منصب مدير آثار ‏الجيزة.