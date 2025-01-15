أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد «حبيبنا» عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى| فيديو

أحمد سعد يطلق ألبوم «حبيبنا».. تجربة موسيقية مختلفة من 9 أغنيات

أحمد سعد يطلق ألبوم «حبيبنا» بالتعاون مع كبار صناع الموسيقى

أطلق النجم أحمد سعد، قبل قليل ألبومه الغنائي الجديد «حبيبنا» عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي.

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

يضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.