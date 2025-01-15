توني يقود تشكيل أهلي جدة أمام الخلود في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الخلود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الخلود بملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام الخلود، ويعاونه في الخط الهجومي الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

في المقابل، يتواجد المالي أليو ديانج أساسيًا في تشكيل الخلود أمام أهلي جدة، بعدما شارك أليو ديانج في 13 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا.

انتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الثالث عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الخلود

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: باكور- ديميرال - إيبانيز - سعد ياسلام

خط الوسط: زياد - فيرمينو - كيسي

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فيجا.