محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، بتكثيف حملاتها لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين بعدد من المناطق المتفرقة، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة والمنظمات الصحية العالمية لتكون مصر خاليه من مرض السعار عام ٢٠٣٠ .

وفي هذا الإطار نفذت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، حمله موسعه لتطعيم كلاب الشوارع، بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان وذلك بنطاق أحياء ( العجمي ، ووسط، وشرق، والجمرك).

وتؤكد محافظة الإسكندرية، أن مديرية الطب البيطرى مستمرة في تنفيذ حملات تطعيم كلاب الشوارع، ضمن خطة شاملة يتم فيها تغطية واستهداف كافة المناطق، لتصبح مصر خاليه من مرض السعار عام 2030.