حزن محمد الشناوي بعد استبعاده من تشكيل الأهلى الأساسي.. شاهد

ظهرت علامة الحزن على محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب خروجه من التشكيل الأساسي في مباراة الأهلي والجونة.



وظهر “الشناوي” بوجه شاحب وغياب التركيز خلال عملية الإحماء قبل مباراة الأهلي والجونة في استاد القاهرة الدولي.



يذكر أنها المرة الأولى التي يوجد فيها محمد الشناوي على دكة بدلاء الأهلي، خاصة أنه كان هناك اتفاق باستبعاده من قائمة الفريق في حال عدم المشاركة أساسيا.



وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها أن تقام اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.