موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت لمواجهة بريست في كأس فرنسا

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بريست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

يحل فريق نانت، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بريست بملعب استاد فرانسيس لو بلي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موقف مصطفى محمد

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام بريست، ليواصل غيابه عن التشكيل الأساسي للكناري تحت قيادة كومباري.

شارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بالدوري الفرنسي، أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

كما خاض مصطفى محمد مباراة وحيدة في بطولة كأس فرنسا مع نانت هذا الموسم، أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

يحتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 17 جولة حتى الآن.

تشكيل نانت لمواجهة بريست