وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة معادن لبحث جهود تطوير قطاع التعدين

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع بوب ويلت الرئيس التنفيذى لشركة معادن، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى.

حيث تم استعراض جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر والمحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى هذا الشأن، والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي من 1٪ حالياُ إلى ما يتراوح ما بين 5-6٪، وكذلك جهود القطاع لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة.



وخلال اللقاء أكد بدوى، أن قطاع التعدين فى مصر يمتلك فرص استثمارية واعدة فى الذهب والفوسفات والكوارتز والسيليكا والبوتاس والكاولين والكبريت، منوهاً إلى طرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة، في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير القطاع.



وأوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين خلال الفترة المقبلة كمنصة استثمارية رقمية، توفر سهولة الاطلاع على البيانات الجيولوجية المطلوبة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية التعاون فى مجال تطوير العنصر البشرى وتبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة للطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.



ومن جانبه أبدى رئيس الشركة رغبته في التعاون مع شركات قطاع التعدين المصرى وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بالإضافة إلى اهتمامه بالاستثمار في مصر وتطلعه لانطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين، لسهولة الوصول إلى البيانات وإجراءات الاستثمار في هذا القطاع الواعد.