"باريك جولد" ترغب فى الاستثمار فى مناطق مصرية جديدة لتعدين الذهب

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد مارك بريستو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باريك جولد الكندية، أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال تعدين الذهب عالمياً، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في مدينة الرياض.



ناقش الاجتماع الذي حضره المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، تعزيز الاستثمار والشراكة بين الجانبين خاصة في ظل نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً، والتي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين في مصر، وكذلك الاتفاقية الإطارية الموقعة بالأحرف الأولي بين الجانبين في ديسمبر الماضي خلال زيارة الوزير للمملكة المتحدة، والتي تسمح للشركة بالاستثمار داخل مصر والحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب.

و استعرض المهندس كريم بدوي رؤية مصر الطموحة لمستقبل صناعة تعدين الذهب لما لديها من إمكانيات وتاريخ طويل في هذا المجال، كما عرض استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير القطاع والإجراءات الإصلاحية المتبعة لتعزيز الاستثمارات خاصة في مجال استخراج الذهب.

وأشاد بأن التطور في هذا القطاع كان نتاج العمل التكاملى مع الوزارات المحلية المختلفة، مؤكداً على التزام القطاع باستكشاف إمكانات تعدين الذهب في المناطق غير المستكشفة التي يُعتقد أنها غنية به.

وأبدى السيد مارك بريستو، رغبة شركة باريك جولد في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، وذلك تطبيقاً للاتفاقية وأشاد بجهود الوزارة المبذولة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري.