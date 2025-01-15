بالصور.. سفارة الهند تنظم فعالية حول "القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع"

نظمت سفارة الهند بالقاهرة فعالية لتسليط الضوء على "القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع" (ويفز) المقرر عقدها في نيودلهي بالهند خلال الفترة من 5-9 فبراير 2025.

جمعت الفعالية عدداً من رواد الصناعة المصرية والمبتكرين والمتخصصين في قطاع الإعلام والترفيه، وقدمت رؤى مستنيرة حول قمة "ويفز"، وأبرزتها كمنصة رائدة لاستكشاف الفرص واكتشاف الحلول المبتكرة وفهم الاتجاهات والتقنيات البازغة في مجال إنشاء المحتوى والتواصل مع رواد قطاع الإعلام والترفيه في العالم.

وقد ألقت السيدة سي. سوشما، القائم بأعمال سفير الهند، كلمة أمام الحاضرين أكدت فيها على أهمية قمة "ويفز" في تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الإعلام والترفيه. وسلطت الضوء على الفرص التي تقدمها الدورة الحالية من القمة وشجعت المعنيين ورواد هذه الصناعة من المصريين على المشاركة والاستفادة من هذه القمة. كما أكدت أيضاً على أهمية التعاون الثقافي بين الهند ومصر، مشيرة إلى التقدير المتبادل بين كلا البلدين لثقافة البلد الأخرى. وأشارت إلى الأواصر الثقافية القوية بين البلدين، مثل تضمين التاريخ المصري في المناهج الدراسية للهند وإعجاب المصريين بالثقافة الهندية.

تضمنت الفعالية عرضاً توضيحياً حول قمة "ويفز" يلقي الضوء على فعالياتها الرئيسية. ومن المقرر أن تشمل القمة ثمانية فعاليات رئيسية منها: "الحوار الإعلامي العالمي"،"مسار قادة الفكر"، معرض، "بازار ويف"، "ويف إكسيليريتور"، "سراي بهارات"، و"تحدي إنشئ في الهند" التي تعقد ضمن 4 محاور رئيسية هي: 1- البث والإعلام الترفيهي (وسائل الإعلام الإخبارية، التلفزيون، الراديو، خدمات نقل البيانات، الموسيقى والإعلان)، 2- AVGC-XR(الرسوم المتحركة، المؤثرات البصرية، الألعاب، القصص المصورة، الرياضة الإلكترونية، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، الواقع الممتد، الميتافيرس)، 3- الوسائط الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي، منصات البث عبر الإنترنت، المبدعون عبر الإنترنت، الذكاء الاصطناعي التوليدي، التقنيات الناشئة) و 4- الأفلام (الأفلام، الأفلام الوثائقية، الأفلام القصيرة، مقاطع الفيديو، التقنيات السينمائية، الإنتاج، مرحلة ما بعد الإنتاج، الموزعون والعارضون).

ويعد "بازار ويف" سوقاً رائداً لهذه الصناعة يهدف للتعرف على شركاء الأعمال من أجل إقامة علاقات العمل ويوفر منصة تجمع بين المشترين والبائعين من مختلف البلدان. بينما توفر فعالية "الحوار الإعلامي العالمي" فرصًا للتفاعل مع صناع السياسات الرئيسيين في مجال الإعلام والترفيه من جميع أنحاء العالم. تعد قمة "ويفز" حدثاً واعداً يسهم في تطوير صناعة الإعلام والترفيه العالمية، حيث توفر فرصة فريدة للتواصل والتعاون ومواجهة التحديات. وتهدف إلى الدفع بهذه الصناعة إلى آفاق جديدة من خلال الجمع بين أقطاب هذه الصناعة والمعنيين بها والمبتكرين.

8418deda-9f3d-4dce-bd78-98d16254bbd9

b8e9f289-7327-4c2d-976f-cadacbad7d04