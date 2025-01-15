رنا سماحة تكشف أسباب انفصالها من سامر أبو طالب: رفعت قضية خلع وكسبتها ونجلي مالك هو إنجاز زواجي

ظهرت الفنانة الشابة رنا سماحة للمرة الأولى بعد انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، خلال برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمني بداروي، لتتحدث عن أسباب الطلاق، بعدما تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رنا سماحة على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن ضربها وتعرضها للخيانة من الملحن سامر أبو طالب، قائلة: «تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة، ولكن الصحيح فقط أنني رفعت قضية خلع ونجحت في حكم المحكمة وشعرت بالضيق الشديد بسبب انتشار الشائعات»، ووجهت الشكر للمحامي الخاص بها.

وأشارت إلى أنها حالياً تعيش مع عائلتها بعد أن خرجت من منزلها معلقة بقولها «قاعدة عند أمي وهرجع بيتي أكيد قريب ان شاء الله»، وعن ردود الفعل حول انفصالها عن زوجها «قرأت كمية شائعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة لذلك قررت الخروج للرد عليها، فأنا بخير ولكن تم الانفصال بيني وبين أبو ابني بسبب مشاكل خاصة بسبب الخلافات وعدم التفاهم بيينا، مؤكدة على قرارها النهائي في عدم العودة لطليقها من جديد.

وبشأن علاقتها بابنها مالك قالت، «مالك بالنسبة لي هو الحياة، ولم أندم لحظة على قرار إنجابي له، فهو مكسبي الوحيد في تجربة الزواج، وبعد إنجابه أصُيب باكتئاب ما بعد الولادة، وكنت أخاف لمسه، وعندما اقترب منه ابكي، ولكن تعودت مع الوقت، وأخاف من المستقبل على ابني مالك، وأنا بشكل عام ضد التربية الإيجابية».

وعن بداية مشوارها الفني في مرحلة الطفولة قالت: «كنت طفل لمضة اجتماعية، وكنت مجتهدة دراسياً، كنت أغني لفترة طويلة بعيد عن من حولي، حتي جاءت حفل عيد الأم في المدرسة، وجاءت لي شجاعة بالغناء، فمن الممكن أن يكون صوتي حلو، وفوجئت برد الفعل، فقد قمت بالغناء في المدرسة، وظلت الموهبة بداخلي، ولكن والدتي كانت ترفض الغناء، وكانت تريد التركيز في الدراسة فقط، ولكن عندما اكتشفت موهبتي بدأت في مساعدتي».

وعن تجربة برامج المسابقات ستار أكاديمي قالت، «في البداية كان التخوف بداخلي، ولم أكن مقتنعة أنني أجرب، لأنني كنت أخاف من الفشل، ولكن أسرتي أقنعتني وذهبت لمرحلة الاختبارات الأولى، ونجحت حتي دخلت في مرحلة الجد، وتعتبر محطة ستار أكاديمي من أكثر الفترات التي نضجت من خلالها بسبب الضغط الذي تعرضت له، ففكرة و إحساس أنني مراقبة من الكاميرات طوال الوقت كانت مخيفة، ولكن تدريجياً تعودت عليها».

وتحدثت عن استقبال الجمهور لها في المطار قائلة: «الصدمة الكبيرة بالنسبة لي كانت عندما استقبلني الجمهور في مطار القاهرة، كنت أنتظر استلام الشنطة حتي اخرج لأهلي وأشقائي، لكني خرجت وجدت مظاهرة من الحب».

الفنانة زينة

عن دخولها الوسط الفني قالت، «زينة قابلتني بالصدفة في المطار وقالت لي أنتي رمضان الجاي معايا، وبالفعل قدمت معاها في مسلسل أزمة نسب، وهو كان بداية انطلاقي بالوسط الفني، ومسلسل جمع سالم، وقدمت عدد من التجارب السينمائية والمسرحية».

الملحن محمد رحيم

دخلت الفنانة رنا سماحة في نوبة بكاء شديدة خلال حديثها عن الملحن محمد رحيم قائلة، «موته كان صدمة كبيرة بالنسبة لي، فهو ملحن عظيم، وعمل مع كبار النجوم، ربنا يرحمه ويصبر أهله»، كما وجهت رسالة خاصة للفنان رامي صبري قائلة، «تدخل من أجل الصلح بيني وبين طليقي، ولكني رفضت ذلك وشكرته، فهو فنان له قيمة كبيرة وله كل الاحترام مني»، وأشارت إلى أنها من محبي الفنان تامر حسني وأغانيه .

كوكب الشرق

عن صلة قرابتها بـ كوكب الشرق قالت، «بالفعل أم كلثوم هي عمة والدتها، ولكني دائماً لا أفضل قول ذلك بسبب أنني أرفض الربط والمقارنة»

وتابعت حديثها، « اذهب حالياً لدكتور نفسي، حتي تمر تلك الفترة بسلام، حتي استطيع أن اعيش بسلام»، ووجهت الشكر لكل من دعمها في الفترة الأخيرة ووقف بجوارها في أزمتها .