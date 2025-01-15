أوجو صامويل يقود الهجوم.. تشكيل الجونة أمام الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لفريق نادي الجونة، حيث يقود الثنائي فيفور أكيم وأوجو صامويل التشكيل الأساسي للجونة أمام الأهلي

ويلتقى فريق نادي الجونة بنظيره فريق النادي الأهلي ، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الجاري.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الجونة أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي - أحمد رضا.

الوسط: عبد الجواد محمد - فيفور أكيم - سيف شيكا.

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - رضا صلاح.

دكة البدلاء: عمرو شعبان - أحمد شوشة - عصام صبحي - نور السيد - أليو جاتا - بلال السيد - مازن ياسر زكي - شامسو كايير - مروان محسن.

ويسعى فريق الجونة، لمحاولة حسم النقاط من الأهلي، رغم التفاوت الموجود بين الفريقين، حيث يحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب مسابقة الدوري، ويملك فريق الاهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.