بعد الهلال واتحاد جدة.. فريق سعودي جديد يسعى لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اهتمام نادي سعودي جديد بضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بعد الهلال واتحاد جدة.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الكروي الجاري 2024-2025، وهو ما يثير التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث صرح نجم المنتخب الوطني في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

جيرارد يرغب في ضم محمد صلاح إلى الاتفاق السعودي

أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي اهتمام نادي الاتفاق مدفوعًا برغبة قوية من المدير الفني للفريق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق.

وأكد موقع «كوت أوفسايد» البريطاني الشهير أن جيرارد يضع ضم محمد صلاح على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا للتقرير، يترقب نادي الاتفاق انتهاء عقد صلاح مع ليفربول في شهر يونيو المقبل، حيث يحق للاعب الرحيل مجانًا، ليتقدم بعرض رسمي للفرعون المصري.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي يعد أبرز المهتمين بضم محمد صلاح، ويستعد لتقديم عرض مالي ضخم قد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

كما انتشرت أنباء صباح اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال وقع مع محمد صلاح مقابل راتب أسبوعي ضخم؛ لتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025.