سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025 أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات

انخفض سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري بمقدار قرشين اثنين جديدين؛ على مستوى البنوك العاملة في مصر، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 50.38 جنيها للشراء و502.48 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.37 جنيها للشراء و 50.47 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك و الأهلي المصري، و50.38 جنيها للشراء و50.48 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، سايب، فيصل الاسلامي،HSBC".

بلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، مصر، العربي الافريقي الدولي"، ثم 50.4 جنيها للشراء و50.5 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصري الخليجي، قناة السويس، التعمير والإسكان، البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " نكست، الأهلي المتحد"، ثم 50.43 جنيها للشراء و 50.53 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.44 جنيها للشراء و50.54 جنيها للبيع في مصر أبوظبي الاسلامي ثم 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.