مسار يوجه الشكر لأحمد رمضان ويعلن عن المدير الفني الجديد السبت

وجه مجلس إدارة FC مسار الشكر للكابتن أحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات.

وتقدم مجلس إدارة FC مسار بالشكر للكابتن أحمد رمضان، على جهوده في قيادة الفريق، والتي تكللت بالتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي، والحصول على برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وسيعلن FC مسار عن هوية المدير الفني الجديد للفريق يوم السبت المقبل، على أن يتولى الغاني عمر عبد ربي مهمة المدرب المؤقت للفريق في مباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ويعاونه مصطفى الباز، ويتواجد مع الجهاز المدير الفني للنادي لارس فند.