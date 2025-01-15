رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مراجعة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة.

وأكد الجيزاوي، أن الجامعة تعمل على تحقيق الجودة الإدارية مع توفير بيئة عمل أمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة وذلك لضمان استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية الأيزو 9001-2015 و45001-2018، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة والتحول نحو جامعة ذكية.

وشدد على أهمية تفعيل الخطة التدريبية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

من جانبه، أضاف الدكتور عبد القادر عبد الكريم، أن اجتماع مراجعة الإدارة يجري سنويا ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية داخل إدارات الجامعة ومدى التأكد من فعالية نظام الجودة ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على الجامعة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استعدادا لزيارة فريق تقييم الجهة المانحة لشهادات النظام المتكامل خلال شهر فبراير المقبل، وذلك للحصول على استمرارية شهادات الأيزو 9001-2015 و45001- 2018 للعام القادم.