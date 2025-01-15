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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز

هالة صدقي
هالة صدقي
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أجلت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، في تهديد وابتزاز الأخيرة، لجلسة 22 يناير.

وقال دفاع الفنانة هالة صدقي، إن نيابة جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، بعدما أنهت النيابة التحقيقات.

واستمعت لأقوال الضابط مُجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة، كما استجوبت النيابة المتهمة حسناء مساعدة هالة صدقي حول ما نُسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت 10 ساعات تحقيقات، باشرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، عن المُلابسات الكاملة لتعرض الفنانة هالة صدقي للتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف من مساعدتها، التي زعمت استيلاء هالة صدقي على أموالها، التي منحها لها برنامج الخير "شكرًا مليون".

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