"أكسيوس": العمل جار لإغلاق بعض القضايا الأخيرة باتفاق الهدنة بغزة

أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أنه لا يزال العمل جاريا في العاصمة القطرية الدوحة لإغلاق بعض القضايا الأخيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأفاد الموقع الأمريكي بأنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بغزة والتبادل في الساعات المقبلة.

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي باختصار زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا في أعقاب التطورات في مفاوضات غزة، وفقا للموقع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتقييم الوضع بشأن صفقة التبادل مع الفريق الإسرائيلي في الدوحة.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانسحاب أغلب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وبقاء قوة صغيرة.