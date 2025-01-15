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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال التحريات لكشف ملابسات انتحار طالب قفزا من الطابق السابع بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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تواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة انتحار طالب قفزًا من الطابق السابع لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طالب من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام طالب بالقفز من الطابق السابع من شقته لمروره بأزمة نفسية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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