الفلبين: إنقاذ 121 شخصًا بعد ستة أيام من انجراف قاربهم في البحر

أعلنت البحرية الفلبينية، اليوم الأربعاء إنقاذ 121 شخصًا كانوا على متن قارب عقب ستة أيام من انجرافه في البحر.

وأضافت البحرية في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن دورية تابعة لها عثرت على القارب المفقود قبالة سواحل جزيرة "تاوي-تاوي" الواقعة جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن القارب انجرف عقب نفاد الوقود وتوقف المحرك، بالإضافة إلى تعطل معدات الاتصال أثناء القيام برحلة داخلية وسط أحوال جوية سيئة عبر بحر سولو في 8 يناير الجاري.

وأشارت البحرية إلى أن ركاب القارب البالغ عددهم 106 أشخاص، بالإضافة إلى أفراد طاقمه المؤلف من 15 شخصا كانوا في حالة صحية جيدة.