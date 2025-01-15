حفظ التحقيق في وفاة طبيبة قفزت من الطابق السابع بدار السلام

حفظت نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في وفاة طبيبة صيدلانيه بعدما أنهت حياتها، بالقفز من الطابق السابع، لعدم وجود شبهة جنائية.

وجاء في أقوال أسرة الطبيبة؛ أن المتوفاه تعاني من مشاكل نفسية ودخلت في نوبة اكتئاب منذ فترة بسبب ضغوطات الحياه، ولم يتمكنوا من معاونتها علي تخطيها.

وأضافوا أنها حاولت منذ فترة قصيرة، التخلص من حياتها، ولكنها فشلت، وتمكنوا من إنقاذها.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفاه، عقب توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان عدم وجود بهه جنايية، وتسلم ذويها الجثمان، وأنهوا مراسم الدفن.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى برج سكنى بشارع مصر حلوان الزراعى بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور، انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أنها طبيبة صيدلانية عمرها 40 عاما.