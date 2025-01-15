العين يتلقى هزيمة ثقيلة من عجمان في الدوري الإماراتي

تلقى فريق العين، مساء اليوم الأربعاء، هزيمة ثقيلة من نظيره عجمان برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإماراتي (أدنوك).

افتتح عجمان التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق ميلوس كوزانوفيتش من ركلة جزاء، لكن رد العين جاء سريعًا، حيث تمكن لابا كودجو من تعديل النتيجة في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

مباراة العين ضد عجمان

وشهدت الدقيقة 37 هدفًا عكسيًا سجله حارس مرمى العين خالد عيسى بالخطأ في مرماه، ليعيد التقدم لصالح عجمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان على العين بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، تغيرت الأجواء بسبب حالة طرد في صفوف العين، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 80، سجل ميلوس كوزانوفيتش، لاعب عجمان، هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه، معيدًا التعادل لفريق العين.

لكن فرحة العين لم تدم طويلًا، حيث تمكن أنس ميتاش من تسجيل الهدف الثالث لعجمان في الدقيقة 82، قبل أن يؤكد جونيور فليمينجس فوز فريقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89، منهيًا آمال العين في العودة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد العين عند 19 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي (أدنوك)، بينما رفع عجمان رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة العاشرة.