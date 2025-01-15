حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة الجونة في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ‏ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ومروان عطية، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎