ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة الجونة في الدوري

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ‏ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ومروان عطية، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

الاهلي والجونة استاد القاهرة الدولي قائمة الأهلي