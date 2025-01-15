في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في كوريا الجنوبية، اعتُقل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، بعد ساعات من مواجهة حادة.، إذ جاء اعتقاله للتحقيق معه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في البلاد.

وفي تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "تطورات مفاجئة.. اعتقال الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول"، أصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُعتقل خلال فترة حكمه.

وسط أجواء مشحونة، شهدت العملية مداهمة من مئات محققي مكافحة الفساد وقوات الشرطة لمقر إقامته، ما أنهى مواجهة استمرت أسابيع.

وكان يون قد لجأ إلى مجمعه السكني، محصناً بحماية أفراد جهاز الأمن الرئاسي، في محاولة لتجنب الاعتقال.

يُذكر أن هذه هي المحاولة الثانية لاعتقاله، حيث سبق أن فشلت محاولة أولى في 3 يناير الجاري بعد مواجهة متوترة بين قوات الأمن وحراسه الشخصيين.