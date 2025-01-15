الميزان لحقوق الإنسان يدين جريمة استهداف منزل رأفت صالحة بغزة

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأشد العبارات جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف منزلاً يؤوي مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة والشمال، المحامي رأفت صالحة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد أسرته وإصابته بجروح بليغة.



وبحسب المعلومات الميدانية، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، منزلاً يعود لعائلة شاهين يقع في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، ما تسبب في تدمير المنزل بشكل كلي، واستشهاد 12 من النازحين في المنزل، وهم أسرة الزميل رأفت صالحة وأنسباءه، ومن بين الشهداء زوجته وأبناءه الأربعة، في حين أصيب الزميل رأفت بجروح خطيرة في الرأس، وبترت ساقه اليمنى، وعدد من أصابع يديه، وهو الآن في مستشفى شهداء الأقصى في المدينة نفسها.



وطالب «المركز» ، المجتمع الدولي لا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومجلس حقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وفي استهداف نشطاء حقوق الإنسان وذويهم، وسياسة القتل الجماعي وإيقاع الأذى الجسدي والنفسي البليغ، ويطالب بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة، حول التدابير الاحترازية لمنع ارتكاب إبادة جماعية.