سلسلة "عشت لأقرأ" لـ مجدي سيد عبد العزيز تشارك في معرض الكتاب

طرح بيت الحكمة للثقافة، الجزء الأول من سلسلة "عشت لأقرأ" لمجدي سيد عبد العزيز، والمقرر مُشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، والذي ينطلق خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

وعن سلسلة “عشت لأقرأ” قالت “بيت الحكمة”: “تخيل أن تقرأ ألف كتاب، كم تحتاج من الوقت والجهد والمال؟ هذه السلسلة الفريدة تقدم ذلك ببساطة ويسر، إنها بوابة حقيقية إلى الثقافة، فمن خلالها نطالع كتبًا عربية وعالمية في مختلف المجالات، عبر تبسيط غير مخل يركز على الأفكار الأساسية الملهمة في الكتاب، وفي الوقت نفسه يحفز على العودة إلى قراءة الكتب كاملة”.

يقدم الكاتب في هذا الجزء قراءات لمئة كتاب منها: "رأس المال"، "رحلة ابن بطوطة"، "ألف ليلة وليلة"، "البخلاء"، "حي بن يقظان"، "الجريمة والعقاب"، "الخيميائي"، "ضحى الإسلام"، "قصة الفلسفة"، "كليلة ودمنة"، "المفاتيح العشرة للنجاح"... وغيرها من الكتب القيمة التي تُعتبر من أعمدة الثقافة الإنسانية إلى يومنا هذا.