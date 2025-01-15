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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استبعاد كورتوا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الخميس، نظيره سيلتا فيجو بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث يفضل أنشيلوتي إعطاء فرصة للأوكراني أندريه لونين.

خسر ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو، في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، بخماسية مقابل هدفين.

وكان ريال مدريد اكتسح ديبورتيفو مينييرا بخماسية نظيفة، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن تسفر القرعة عن مواجهة سيلتا فيجو في دور الستة عشر.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندريه لونين – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس – براهيم دياز – إندريك فيليبي.

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