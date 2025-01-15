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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل يفرض إتاوات على قائدي السيارات في موقف 15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم محمود عاطف، القبض على عاطل، يفرض الإتاوات على قائدي السيارات، داخل أحد المواقف بمدينة 15 مايو، وعثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع، عبارة عن فرد خرطوش.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام عاطل، بفرض إتاوات على قائدي السيارات داخل إحدي المواقف بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري محلي الصنع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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