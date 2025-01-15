في غياب طارق حامد.. تشكيل ضمك لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق ضمك، اليوم الأربعاء، نظيره الاتفاق على ملعب استاد نادي ضمك، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل ضمك أمام الاتفاق غياب طارق حامد، لعدم الجاهزية الفنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

ينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي، إذ يعد لاعب خط وسط منتخب مصر المعتزل دوليًا من الركائز الأساسية في صفوف فريق ضمك، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي، وخاض معه 26 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

يحتل فريق ضمك المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الاتفاق