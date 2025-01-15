الكرخ العراقي يُقيل المدرب المصري هيثم شعبان

أعلن نادي الكرخ العراقي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه المصري هيثم شعبان، وذلك عبر بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وجاء قرار إقالة هيثم شعبان من تدريب الكرخ العراقي على خلفية تدهور نتائج الفريق في منافسات دوري نجوم العراق، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 7 مباريات.

إقالة هيثم شعبان من تدريب الكرخ العراقي

شهدت مسيرة الكرخ تحت قيادة شعبان تراجعًا ملحوظًا، حيث تعادل الفريق في مباراتين فقط، بينما تلقى خمس هزائم متتالية، كان آخرها الهزيمة خارج الديار في الجولة الماضية أمام فريق نوروز بهدف دون مقابل.

هذا الأداء المتذبذب دفع إدارة نادي الكرخ إلى اتخاذ قرار حاسم بفسخ العقد مع هيثم شعبان بالتراضي.

وأوضح النادي العراقي في بيانه أن الهيئة الإدارية اتخذت هذا القرار بسبب سوء النتائج، مؤكدة حرصها على تصحيح مسار الفريق في المنافسات المقبلة.

كما أعلن الكرخ عن تكليف أحمد عبد الجبار بمهمة قيادة الفريق خلفًا للمدرب المصري هيثم شعبان، مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد.

يذكر أن، هيثم شعبان تولى مهمة تدريب الكرخ العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من عام 2024.