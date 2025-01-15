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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الخدمات البيطرية" تستقبل وفدًا من وزارة الزراعة الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفدا رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يمثلهم الدكتور أحمد القرعين مدير مديرية الإنتاج الحيواني، والدكتور عبد الرحمن بكر مدير مديرية البيطرية والصحة الحيوانية، والدكتو رائد الشيخ مديرية زراعة عمان، والمهندس محمد الخواجة مديرية الإنتاج الحيواني، والمهندس أحمد العواجي وحدة الرقابة الداخلية .


بحضور مجلس إدارة   المصرية التعاونية لتربية الخيول العربية وبعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وقال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة، إن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البيطرية والصحية العامة، والتحاور مع الأشقاء الأردنيين في كافة مجالات الطب البيطري.

كما تناول اللقاء؛ مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصحة الحيوانية، وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير الخيول، وتذليل العقبات، ونقل الخبرات المصرية الخاصة بخلو مصر في ملفات الخلو من بعض أمراض الخيول، ومنها (انيميا الخيل – الرعام – زهري الخيول – طاعون الخيل) بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف "شاهين" أن الاجتماع بحث أيضا التعاون في مجال التدريب للاشقاء  الأردنيين وقد رحبت الهيئة بتقديم خبراتها في كافة مجالات الطب البيطري والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بما يحقق المصلحة المشتركة ويسهم في تطوير القطاع البيطري في البلدين.

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الثروة الحيوانية الجمعية المصرية التعاونية لتربية الخيول العربية