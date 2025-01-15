رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات.. شاهد

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة التدريبية لرجال القوات المسلحة، تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات المظلات للوقوف على مستوى التدريب والاستعداد القتالى لمقاتلى القوات الخاصة.

بدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عدد من ميادين التدريب التخصصية شاهد خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية عكست مدى ما يتمتع به رجال المظلات من مهارات ميدانية واحترافية فى تنفيذ كافة المهام.

وناقش عددًا من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة ومدى قدرتهم على الإستفادة من تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومن جانبهم تعاهد رجال المظلات بأن يبذلوا أقصى جهد فى التدريب ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.

وألقى اللواء أح أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات كلمة أكد خلالها أن رجال المظلات يعملون بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التدريب الجاد هو أحد العناصر الرئيسية لبناء القدرة القتالية للقوات المسلحة والتى تمكنها من تنفيذ المهام الرئيسية المكلفة بها بكفاءة واقتدار مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية ومستوى تدريب راقٍ لرجال المظلات، وطالبهم بمواصلة الارتقاء بالمستويات التدريبية للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.