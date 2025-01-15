انقضاء دعوى رجل الأعمال مجدي راسخ بالتصالح في الاستيلاء على الغاز الطبيعي

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بانقضاء الدعوى القضائية بالتصالح في محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ، لاتهامه بالإخلال ببنود اتفاقية "الغاز الطبيعي" مع شركة "ناشيونال جاس"، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، قضت بمعاقبة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، وحسام رضا جنينة، بصفتهما رئيسا مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابقين، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث محمد فريد.