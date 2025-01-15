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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام الجونة وشوبير يحرس عرينه

الأهلي
الأهلي
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تشكيل الأهلي أمام الجونة.. أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة التي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز. 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط. 

تشكيل الأهلي أمام الجونة 

جاء تشكيل الأهلي ضد الجونة في مسابقة الدوري العام كما يأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط : مروان عطية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم : إمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا. 

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