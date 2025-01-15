ضبط كيان تعليمي"بدون ترخيص" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.