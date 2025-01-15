بيراميدز يكتسح غزل المحلة بثلاثية ويتصدر دوري نايل مؤقتًا

تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد الفوز الكبير على غزل المحلة بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء،على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز اللاعب على جبر في الدقيقة 34 من المباراة إبراهيم عادل في الدقيقة 51 وفيستون ماييلي في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز الدوري برصيد 17 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة التي تجمعهما بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس

في المقابل أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد ياسين - عمرو الجزار - أحمد حكم

خط الوسط: بن شرقي - موري توريه - أحمد مجدي - حميدو فتاو

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد حمدي زكي.