خبير سياسي: أتوقع وقف إطلاق النار في غزة خلال ساعات

قال مراد حرفوش المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، إنّه يتوقع إعلان وقف إطلاق النار في غزة خلال الساعات القادمة.



وأضاف حرفوش"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يبدو أننا في ساعات عد الأصابع للإعلان عن وقف إطلاق النار والوصول إلى صفقة، وهناك قضايا مازالت تُناقش ولم يتم الحسم النهائي فيها، وتتسلم في تسليم الخرائط للمناطق التي سيسحب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، وما يتعلق بالمنطقة العازلة التي ستنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".



وتابع المحلل سياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية: "هناك نقطة أخرى، تتعلق بالضمانات التي طالبت بها حماس والمقاومة الفلسطينية لتنفيذ المراحل المتبقية من صفقة وقف إطلاق النار، إذ تتخوف المقاومة الفلسطينية إذا لم ينفذ نتنياهو المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة ليعيد استئناف الحرب والاعتداء على الشعب الفلسطيني".



