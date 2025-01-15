حسان النعماني: تخريج 18 مشروعا ناشئا بحاضنة مسار بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن حاضنة مسار بالجامعة تسعى إلى دعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بريادة الأعمال ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل العمود الفقرى للإقتصاد المصرى، وذلك في ظل النهج التشاركى الذي تنتهجه الجامعة مع كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بالتنمية في مصر.

وقال النعماني انه خلال عام ٢٠٢٤ قامت حاضنه مسار بتخريج عدد ١٨ شركة ناشئة فى مجالات مختلفة، قادت الفتيات منهم ١٢ شركة، حيث ان هذه الشركات الناشئة مرت برحلة داخل الحاضنة من مرحلة الفكرة لتصل إلى مرحلة النموذج الأولى والنزول للأسواق، من خلال حزمة متميزة من التدريبات وورش العمل والرحلات الميدانية، بالإضافة إلى خدمات التوجيه والتشبيك، وذلك بالتعاون مع «إنرووت للتنمية» وبتمويل من الحكومة الهولندية.

وأضاف النعماني، أن هناك 3 شركات تعمل في مجال الصناعة، إحداهما تصنع آله حاسبة ناطقة ذكية لخدمة المكفوفين، والأخرى تعمل على تصنيع الكولة المستخدمة في لصق أسفنج الأثاث، والتي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى شركة تنتج حذاء رياضي ذكى، كما أن هناك ٣ تطبيقات للتليفون المحمول أحدهما يخدم الصم والبكم وآخر يقدم خدمات التمريض والثالث لخدمات التوصيل، فيما تعمل ٩ شركات في مجال الملابس والمنسوجات والحرف اليدوية، إلى جانب أن هناك شركة تعمل في مجال التدريب وأخرى في مجال الدعاية والإعلان وكذلك منصة للتجارة الألكترونية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير الحاضنة، أنه خلال عام ٢٠٢٤ تم أيضًا تقديم الدعم الفنى لعدد 34 مشروع ناشئ من خلال التدريبات والاستشارات الفنية المجانية، و إطلاق أول مسرعة أعمال داخل الجامعات المصرية وتوقيع عقود لتطوير عدد 8 شركات ناشئة، كما تم تنفيذ 22 ورشة تدريبية، وتقديم الدعم الفنى لعدد ١٢٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظة، إلى جانب تدريبات اون لاين للتمكين الاقتصادى للمرأة، والذى استهدف 200 فتاة من طالبات وخريجى الجامعة.

وأضاف مدير الحاضنة انه تم إطلاق مشروع clime up للتكيف مع التحديات المناخية التى تواجه القطاع الزراعى فى صعيد مصر عن طريق دعم الشركات والمشروعات الناشئة، وتدريب TOT لتأهيل الموجهين فى مجال ريادة الأعمال والاقتصاد الدائرى لعدد 45 عضو هيئة تدريس من 5 جامعات مصرية، و تدريب عدد 34 عضو هيئة على تقييم سلاسل القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية بمحافظات الصعيد.