ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أول فيديو لحادث تصادم 20 سيارة أعلى الدائري الأوسطي بحلوان

الحادث
الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر "البوابة نيوز"، فيديو يوضح حادث تصادم مروع وقع بين 20 سيارة وأتوبيس أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان.
 

ولقي 4 أشخاص مصرعهما، فيما أصيب 4 أخرين في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة، أعلي الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم مروع أعلي الطريق الأوسطي بحلوان، بالقرب من نزلة المعصرة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع وإصابة 8 أشخاص، جراء تصادم ما يقرب من 20 سيارة وأتوبيس وسيارة نقل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطو حلوان، لموقع الحادث، مدعومين بسيارات الاسعاف وجار نقل المصابين والمتوفين للمستشفي العام.

8 أشخاص أعلى الطريق الدائري الأوسطي الطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان حادث تصادم مروع مصرع وإصابة 8 أشخاص وقوع حادث تصادم