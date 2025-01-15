قصيدة "الومضة" و"فن الكف" في لقاءات قصور الثقافة بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من اللقاءات الأدبية والتثقيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الأقصر لقاء بعنوان "قصيدة الومضة" تناول خلاله الشاعر أحمد العراقي، مفهوم قصيدة الومضة، موضحا سماتها، والفرق بينها وبين القصيدة القصيرة.

وفي سياق متصل أقام قصر ثقافة أرمنت، محاضرة بعنوان "فن الكف كأحد الفنون القولية"، تحدث خلالها عمرو عبد الصبور، أخصائي ثقافي، عن تاريخ هذا الفن الشعبي الذي ظهر في مصر القديمة واستدل عليه من النقوش الموجودة في معبد أبي سمبل ومقابر الأشراف بالبر الغربي، مشيرا إلى استمراريته حتى الوقت الحالي في بعض المناسبات.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أعد قصر ثقافة حسن فتحي، لقاء بعنوان "اليوم العالمي للتضامن الإنساني" ناقش خلاله سيد صدقي، أخصائي اجتماعي، أهمية التضامن الإنساني ودوره في حل المشكلات.

وفي مكتبة النمسا الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "القضاء على الأمية ركيزة لبناء الإنسان"، تحدث خلالها أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، عن خطورة الأمية وآثارها السلبية على المجتمع، موضحا دور الدولة في القضاء عليها.

كما أقام فرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي، محاضرة بعنوان "معنى كلمة وطن" أكد خلالها محمد إبراهيم، معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري، على غرس قيمة حب الوطن لدى النشء، وأقيمت ورشة حكي بعنوان "جيش مصر العظيم"، أوضح خلالها محمد علي، دور الجيش في حماية الوطن وردع المعتدين، فيما شهد المركز الحضري ورشة لتعليم الرسم تدريب الفنان عبد الرحمن عوض الله، بجانب مسابقات ثقافية بكل من مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري، وقصر ثقافة حوض الرمال.