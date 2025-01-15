وزارة الثقافة تطلق ورشة "الحكواتي" المجانية لإحياء التراث الشعبي بالسحيمي

في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية للحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الوطنية، يبدأ مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن إطلاق ورشة "الحكواتي" لفنون الحكي والأداء تحت إشراف المخرج المسرحي علي أبو زيد.

تهدف الورشة إلى تدريب جيل جديد من الشباب على فنون الحكي والارتجال والإلقاء بأسلوب يمزج بين الأداء المسرحي والغنائي، بما يسهم في إحياء شخصية "الراوي الشعبي" كعنصر أصيل من التراث المصري والعربي.

يأتي هذا انطلاقًا من مبدأ أن "مصر بلد يحمل في ذاكرته أكثر من سبعة آلاف عام من الفن والعلم والتراث"، مما يستوجب صونه كأحد أهم ركائز الهوية الثقافية للأجيال القادمة.

الورشة متاحة للشباب من 16 إلى 40 عامًا مجانًا، عقب اجتياز اختبارات تُعقد أيام الجمعة خلال شهر يناير 2025 بمقر المركز في تمام الرابعة عصرًا، وستُختتم الورشة بعروض مسرحية تقدم نتاج إبداعات المشاركين.

الورشة يقدمها المخرج المسرحي علي أبو زيد، هو أكاديمي متخصص وعضو نقابة المهن التمثيلية، له خبرة واسعة في تقديم وإخراج عروض مسرحية محلية ودولية.



