التصريح بدفن جثة خفير لقي مصرعه دهسًا في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثة خفير لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره نهر الطريق بمدينة الشيخ زايد.

كما أمرت النيابة بعرض المتهم قائد السيارة علي الطب الشرعي لأخذ عينة منه وتحليلها وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم زايد ثانٍ بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة يقودها طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، وقد تسببت السرعة الزائدة في فقدانه السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامه بالخفير ووفاته على الفور.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم التحفظ على السيارة وسائقها، وجرى تحرير محضر بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.