استبعاد فاتي وغياب مارتينيز.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره ريال بيتيس على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، استبعاد أنسو فاتي بقرار من فليك، وغياب المدافع إينيجو مارتينيز بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال مدريد في كلاسيكو كأس نهائي السوبر الإسباني.

حقق برشلونة لقب السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين، يوم الأحد الماضي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

كان برشلونة اكتسح بارباسترو برباعية نظيفة، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، لتسفر القرعة عن مواجهة البلوجرانا أمام ريال بيتيس.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: إنياكي بينيا – مارك أشترالاجا – دييجو كوتشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي – رونالد أراوخو – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

خط الوسط: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

وفي الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو.