فعاليات متنوعة لترسيخ القيم وتنمية الوعي بحلايب وشلاتين.. صور

ضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين.

وشهد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الروبوت في زمن التكنولوجيا"، قدمتها إيمان زين، مدرب نادي تكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت تعريف الروبوت واستخداماته في المجالات الصناعية والبحثية والمنزلية، مع تسليط الضوء على مميزاته كزيادة الإنتاج والدقة، وعيوبه مثل تأثيره على التفاعل البشري وفقدان بعض الوظائف.

كما عقدت محاضرة أخرى بعنوان "كيف أتقبل و أتعامل مع اختلاف ابني"، قدمتها د. سوزان نبيل، استشاري الصحة النفسية والتأهيل التخاطبي، التي أكدت على أهمية تقبل الأطفال ذوي الهمم واحترامهم، داعية إلى تعزيز التواصل الإيجابي معهم.

إلى جانب ذلك، أقيمت ورشة فنية للأطفال تحت إشراف سهام عبد الكريم، أخصائي الفنون التشكيلية، حيث قاموا بصنع مجسمات تعكس جمال الطبيعة باستخدام خامات متنوعة.

حلايب

ونظم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الأدب وأهميته الإنسانية"، ألقاها الشيخ عبد الهادي، معلم المعهد الأزهري، الذي تناول دور الأدب في ترسيخ الأخلاق وبناء المجتمعات.

واستمرارا للفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر، محمد رجب، واستضافت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر محمد سعيد، الذي ألقى قصائد "أنا الليل" و"حين يموت"، كما نظمت ورشة حكي بعنوان "ضد التنمر" قدمتها ماجدة محمد، تناولت فيها الآثار السلبية للتنمر وأهمية نبذ هذه السلوكيات.

وشهدت المكتبة مناقشة كتاب "مسرح الثقافة الجماهيرية" للكاتب فؤاد دوارة، قدمها الشاعر جمال إسماعيل، الذي أبرز أهمية المسرح كوسيلة للترفيه وتعزيز الوعي الثقافي. كما ألقى الشاعر شاذلي عبد العزيز قصيدتي "ترحال" و"عتاب"** خلال أمسية شعرية مميزة.

كما عُقدت بقصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "من أكون"، قدمتها سلوى عبد اللاه النصرابي، رئيس قسم الموهوبين، التي ركزت على أهمية دعم الأطفال لتحقيق أحلامهم، مشجعة الحاضرين على التعبير عن طموحاتهم.

قصر ثقافة أبو رماد

نظم القصر محاضرة تثقيفية قدمها مصطفى الصادق، كبير معلمي الأزهر، حيث استعرض أهمية بر الوالدين كفريضة دينية واجتماعية. كما تمت مناقشة كتاب "أسماء بنت أبي بكر" للمؤلف يوسف الحمادي، الذي تناول دور السيدة أسماء في خدمة الدعوة الإسلامية.



