عائلة شكري سرحان تكشف آخر تطورات أزمة تصريحات عمر متولي

قال محسن سرحان المتحدث باسم عائلة الفنان شكري سرحان، وأحد أقارب العائلة، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية بشأن الإساءة التي صدرت من الفنان عمر مصطفى متولي تجاه الفنان الراحل شكري سرحان.

وأضاف “سرحان” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أن ما صدر من الفنان عمر مصطفى متولي عن الراحل شكري سرحان لا يصح علي الإطلاق، لافتاً إلى أن هذا الرأي لا يصلح إلا من جمهور الراحل فقط.

وتابع: “ولو صادفت الصدفة وفنان قام بتقييم زميل له لابد أن يكون من نفس الدرجة، وله تاريخ فني طويل، وعلى سبيل مثال لا يجب أن يكون صحفي حديث في المهنة، أو متدرب ويقوم بتقييم رئيس تحرير، مردفًا: لا أقصد من كلامي أن شكري سرحان فوق النقد، ولكن هو شخص له تاريخ فني كبير وأول دفعة لمعهد العالي لفنون المسرحية، وينبغي أن يكون النقد بناء وخاص بعمله وليس لشخصه".

وواصل: “وإذ اعتبرنا أن عمر لا يحب الفنان الكبير الراحل شكري سرحان، وأنه من الجمهور فهذا الانتقاد يُصرح به الجلسات الخاصة، وليس على إحدي المنصات الإلكترونية، فالظهور على الهواء لابد أن يكون به التزام”.

وأكد “سرحان”، أنه لا يعلم على ما ستنتهي إليه تحقيقات النقابة، ولكنه ينتظر رد اعتبار من النقابة حول الإساة لاسم شكري سرحان، مشيرًا إلى أنه تقدم بالشكوى أول أمس وحتى الآن ننتظر الرد.