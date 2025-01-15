اضطرابات نفسية تصيب الأطفال ونصائح للتعامل معها

قد يظن البعض أن الاضطرابات النفسية تصيب فقط البالغين، لكن الحقيقة أن الأطفال أيضًا معرضون لها، ويمكن لهذه الاضطرابات أن تعيق تطورهم وتؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية لذا فإن فهم طبيعة هذه الاضطرابات وكيفية التعامل معها يعد أمرًا بالغ الأهمية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال ليست أمرًا يجب تجاهله، فهم يحتاجون إلى دعم متكامل من الأسرة والمدرسة والمختصين.

من خلال التشخيص المبكر والعلاج المناسب، يمكن مساعدة الأطفال على التغلب على هذه التحديات واستعادة التوازن في حياتهم وهذه نصائح تساعد في التعامل معها وفقا لموقع "healthline":



مفهوم الاضطرابات النفسية:

الاضطرابات النفسية هي حالات تؤثر على الحالة النفسية والسلوكية للفرد، وتؤدي إلى تغييرات في التفكير والمشاعر والسلوك، وتختلف في شدتها وتأثيرها، وقد تكون قصيرة الأمد أو مزمنة، مما يجعل التعامل معها ضرورة لتجنب تأثيرها السلبي على الحياة اليومية.

أسباب الاضطرابات النفسية عند الأطفال:

1. الأسباب الوراثية

قد يرث الأطفال الاستعداد للإصابة باضطرابات نفسية من الوالدين.

2. البيئة العائلية

تؤثر الأجواء المنزلية غير المستقرة، مثل العنف الأسري، على نفسية الطفل.

3. التجارب السلبية

الإهمال أو الإساءة في الطفولة المبكرة قد يؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسية.

4. الضغوط الاجتماعية والتعليمية

التنمر أو الفشل الدراسي أو صعوبة الاندماج الاجتماعي من العوامل المؤثرة.

أبرز الاضطرابات النفسية عند الأطفال:

1. اضطرابات طيف التوحد

تشمل صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي، وسلوكيات متكررة. الأسباب قد تكون وراثية أو بيئية.

2. اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)

يتسم بصعوبة التركيز وزيادة النشاط. غالبًا ما يظهر لدى الأطفال الذكور.

3. اضطرابات الأكل

• فرط الشهية: تناول كميات كبيرة من الطعام.

• الشراهة: نوبات أكل غير منضبطة.

• تناول مواد غير صالحة للأكل مثل الطين أو الورق.

4. اضطرابات القلق

• القلق الانفصالي: الخوف من فقدان الأهل.

• القلق الاجتماعي: الخوف من التفاعل مع الآخرين.

• الرهاب: خوف غير مبرر من أشياء أو مواقف محددة.

5. اضطرابات النوم

• الأرق: صعوبة في النوم.

• الكوابيس: تحدث غالبًا بسبب مشاهدة برامج العنف.

• اضطراب المشي أثناء النوم: يؤثر على جودة النوم.

6. الاكتئاب

• الاكتئاب الكبير: فقدان الحماس والسعادة.

• الاكتئاب ثنائي القطب: تقلبات بين الاكتئاب والهوس.

طرق التعامل مع الاضطرابات النفسية عند الأطفال:

1. العلاج السلوكي

• العلاج السلوكي التطبيقي (ABA): لتحسين السلوكيات الإيجابية.

• العلاج السلوكي المعرفي (CBT): لمعالجة الأفكار السلبية.

2. العلاج النفسي الفردي

يتيح للطفل التعبير عن مشاعره مع مختص نفسي.

3. العلاج الأسري

يساعد الأسرة على فهم ودعم الطفل بشكل أفضل.

4. العلاج بالأدوية

تستخدم في بعض الحالات تحت إشراف طبي متخصص.

5. الدعم التعليمي والاجتماعي

يساعد الطفل على تحسين مهاراته الاجتماعية والتكيف مع البيئة.