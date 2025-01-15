دون إصابات.. إخماد حريق في عقار سكني بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في عقار بمنطقة الحضرة الجديدة بحي وسط، دون تسجيل إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغًا عن حريق في عقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى الموقع لمتابعة الوضع والتعامل مع الحريق.

وقد وجه الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إدارة الأزمات بالحي إلى سرعة المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحريق الذي اندلع في العقار الكائن بشارع أبو ليلى بالحضرة الجديدة.

وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي. وقد قامت قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق بسرعة، وتم فصل الغاز والكهرباء عن العقار لحماية السكان.

كما تم إحالة الواقعة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة التطورات.