تجديد حبس 4 طلاب بتهمة تصوير زميلهم وتعديهم عليه داخل مدرسة بالدرب الأحمر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على زميلهم، وضربه، ونشر مقاطع مصورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وإعداد تقرير طبي عما لحق بيه من إصابات، وكذلك عرض المتهمين لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه، والتحري عنهم، وأمرت باحتجازهم على ذمة التحريات.

ووجهت لهم تهم الاعتداء بالضرب، والتشهير واستعراض القوة.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين سبق وتشاجرو مع المجني عليه، ولكي يتمكن من أخذ حقهم قامو باستدراج زميلهم، إلى مكان داخل المدرسة، واعتدوا عليه بالضرب وتسببوا في إصابته بكدمات متفرقة بجسده.

وأثناء ذلك قام أحدهم بتصوير الواقعة، ورفعها علي مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام منه، بسبب مشادة كلامية سابقة وقعت بينهم وبين، المجني عليه، وضرب أحدهم علي اثرها، حيث تبين تعرضه أحد المتهمين لكدمة من المشاجرة الاولى.

وبدأت الواقعة، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمجموعة من الطلاب، يعتدون بالضرب علي زميل لهم، وبالفحص وإجراء التحريات، وأمكن تحديد هوية المتهمين الأربعة وهم جميعهم كلا بأحد مدار منطقة الدرب الاحمر، وأمكن ضبطهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.