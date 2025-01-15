بيراميدز يتقدم على غزل المحلة بهدف "جبر" في الشوط الأول

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز اللاعب على جبر في الدقيقة 34 من المباراة

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الرابعة وفي رصيده 14 نقطة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة التي تجمعهما بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس

في المقابل أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد ياسين - عمرو الجزار - أحمد حكم

خط الوسط: بن شرقي - موري توريه - أحمد مجدي - حميدو فتاو

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد حمدي زكي.